رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM ومصروفات تخصم عند طباعة إيصال ورقي

عند استخدام بطاقة الائتمان سواء لصرف الرواتب أو لسحب وإيداع أي مبالغ، ينتبه العديد من الأشخاص إلى ما يجري خصمه عند السحب أو الإيداع أو الاستعلام وغيرها من الخدمات، ويحرصون على معرفة رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM في كل عملية يقومون بها عبر فروع البنوك المختلفة المنتشرة في كل الأنحاء.

وتفرض بعض البنوك رسوما على عمليات بالسحب لغير عملاء البنك، وذلك بعد قرار البنك المركزي بعودة فرض الرسوم على السحب التي كانت توقفت منذ بداية جائحة كورونا، لتفرض الرسوم بداية من يونيو الماضي، وحتى نهاية ديسمبر الجاري.

وحتى صدور قرار جديد من البنك المركزي بنهاية الشهر، حول فرض رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM من عدمه خلال العام المقبل، نعرض فيما يلي أبرز تلك الرسوم التي يجري العمل بها حاليا.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

البنك الأهلي، يفرض رسوم 5 جنيهات على كل عملية سحب، و1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك مصر، يفرض رسوم 5 جنيهات عند السحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك القاهرة، يفرض رسوم بقيمة 5 جنيهات على كل عملية سحب واستعلام.

البنك التجاري الدولي وبنك HSBC، رسوم 5 جنيهات عند السحب.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 5 جنيهات على كل سحب، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد، بينما يفرض بنك QNB، رسوم 5 جنيهات على كل سحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

وتطلب البنوك رسوما يجري خصمها عند طلب إيصال ورقي للاستعلام عن الرصيد أو الإيداع لعملائها أيضا.

رسوم طلب إيصال ورقي من ماكينات ATM

- البنك الأهلي وبنك مصر

يفرض البنكان رسوما على الإيصال الورقي من ماكينة الصراف الآلي، بقيمة 50 قرشا.

- بنك القاهرة:

أقر بنك القاهرة خصم جنيه عند طلب الإيصال الورقي لعملائه.