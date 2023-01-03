الانخفاض يسيطر على أسعار الألومنيوم مع بداية العام الجديد

سيطر التراجع على أسعار الألومنيوم في بداية تعاملات العام الجديد، وجرى تداول عقود الألومنيوم الآجلة أقل من 2400 دولار بانخفاض أكثر من 40% من أعلى مستوى سجلته في مارس عند 4100 دولار، وسط مخاوف مستمرة من ركود عالمي يُضعف الطلب بسبب حملة تشديد قوية من البنوك المركزية الرئيسية.

تلاشي التفاؤل بإعادة فتح الصين

في الوقت نفسه، بدأ التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين يتلاشى، مع تزايد قلق المستثمرين من أن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ستحد من قدرة البلاد على فتح اقتصادها بسرعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام إلى 49.0 في ديسمبر 2022، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر في أحدث مؤشر على أن إعادة الافتتاح في الصين تستغرق وقتًا.

من ناحية العرض، قررت بورصة لندن للمعادن عدم حظر تداول المعدن الروسي وتخزينه في مستودعاته لأن حصة كبيرة من السوق لا تزال تخطط لشراء المعدن في البلاد في عام 2023.

ارتفاع أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوى له في مارس 2022

تاريخيًا، وصلت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4103.00 في مارس 2022، مع نشوب الحرب الروسية التي رفعت تكاليف الشحن والتأمين نتيجة مخاوف نقص الإمدادات، حيث تعد روسيا من كبار منتجي الألومنيوم في العالم.

من المتوقع أن يتم تداول الألومنيوم عند 2316.89 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 2142.82 في غضون 12 شهرًا.

يتم تداول عقود الألومنيوم الآجلة في الغالب في بورصة لندن للمعادن وبورصة نيويورك التجارية وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة. ويبلغ حجم العقد الآجل القياسي 5 أطنان.

قائمة أكبر منتجي الألمنيوم

وتضمن قائمة أكبر منتجي الألومنيوم كلا من شركة الألمنيوم الصينية (تشالكو) وشركة «ريو»، و«ألكوا»، من أستراليا، و«يو سي روسال» الروسية.

وتمثل الصين ما يقرب من 60% من إنتاج الألومنيوم العالمي، وتوجد أكبر موارد البوكسيت، وهي المادة الخام للألومنيوم في أستراليا والصين وغينيا.