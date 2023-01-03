قناة الحياة تعرض تقريرا عن الراحل محمد عناني.. وداعا أيقونة الترجمة

عرضت قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «وداعا أيقونة الترجمة.. رحم الله دكتور محمد عناني».

وبدأ التقرير: «بعد مسيرة حافلة بالعطاء شكلت علامة فارقة في تاريخ الترجمة بمصر والعالم العربي، رحل اليوم أيقونة الترجمة الدمتور محمد عناني عن عمر ناهز 84 عاما».

معلومات عن محمد عناني

وذكر أن شيخ المترجمين ولد في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة عام 1939 وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية في جامعة القاهرة عام 1959م، وعمل رئيسا لقسم اللغة الإنجليزية بالجامعة بين عامي 1993 و1999.

وأوضح أنه يظل صاحب فضل لا ينسى لكثير من حديثي العهد بالترجمة والذين اعتبروه منهجا يحتذي به الباحث الأكاديمي.