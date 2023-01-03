قرارات مهمة من وزير التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قال الدكتور رضا حجازي، إن الامتحانات ستكون إلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرًا إلى أداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع التي يتم امتحانها خارج منظومة التابلت قبل إجراء الامتحانات.

موقف طلاب المنازل أو من لم يتسلم أجهزة الحاسب الآلي

وقال الوزير خلال اجتماعة بمديري المديريات التعليمية، إنه بالنسبة لطلاب المنازل أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت»، أو المدارس غير المجهزة الخاصة والحكومية يتم امتحانهم ورقيًا في نفس موعد الامتحان الإلكتروني، موجهًا بعقد اجتماع لمسئولي التطوير التكنولوجي على مستوى المديريات التعليمية لتحديد كافة الاستعدادات ومعالجة أى مشكلات قد تطرأ بالمدارس خلال سير الامتحانات وإعداد تقارير بها.

كما وجه الوزير بالالتزام بعقد امتحانات مواد الهوية القومية «اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية القومية»، بالنسبة للمدارس الدولية والمدارس الرسمية المتميزة، موجها بقيام موجهي هذه المواد بوضع الامتحانات للفصل الدراسى الثاني؛ لتعزيز الاهتمام بهذه المواد.