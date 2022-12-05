توجيهات مهمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن أجهزة التابلت

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة لمديري المدارس الثانوية بشأن أجهزة التابلت لتحسين الخدمات التربوية والتعليمية بالمنظومة التعليمية، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، واستعدادا لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول، مشددة على ضرورة التأكد من استلام و تفعيل شرائح 46 لجميع الطلاب من خلال إحدى شركات المحمول.

التأكد من وجود تطبيق الاختبارات الإلكترونية

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل، بالتأكد من دخول جميع الطلاب على نظام الحماية والتأمين ( توكس) وتحديثه، والتأكد من وصول لآخر تحديث Agent22.11(2.5.4.04)، والتأكد من تحميل جميع التطبيقات التعليمية وتحديثاتها.

وأكدت المديريات في خطابها التأكد من وجود تطبيق الاختبارات الإلكترونية وتحديثاته، والتأكد من صلاحية جميع أجهزة التابلت للطلاب والمعلمين داخل المدرسة ودخولهم على نظام التوكس ولا يوجد تهكير للتابلت.

خروج الطالب عن المنظومة مسئولية الطالب والمعلم

وأشارت المديريات التعليمية، في حالة أن جهاز التابلت الخاص بالطالب أو المعلم خارج المنظومة التعليمية مسئولية الطالب أو المعلم بإرجاع التابلت داخل المنظومة التعليمية في التوكيل بالتكلفة المقررة لديه.

- إذا كان جهاز تابلت خاص بالطالب أو المعلم عليه نقش - كلمة مرور - اتجاهات تعتبر سوء استخدام عليهم التوجه للتوكيل لفك ذلك بتكلفة يقررها التوكيل .

- إذا كان جهاز تابلت به عيوب ظاهرية بالشاشة أو البدن المحيط بالتابلت (الكفر) يتوجه الطالب والمعلم للتوكيل للإصلاح بتكلفة في التوكيل حسب العطل الظاهر.

إرسال الطلاب المحولين من محافظة لأخرى

- إذا كان جهاز التابلت مجمد أو ينقصه تطبيقات أو منصات تعليمية أو أي مشكلات فنيه أخرى خاصة بالسوفت وير يجرى إرسال رقم IMEI الخاص بالتابلت مع صورة للعطل على واتس منسق التابلت بالإدارة التابع لها المدرسة لإرسالها للدعم الفني بالمديرية.

- الطلاب المحولين من محافظة لأخرى عليه سرعة إرسال الأوراق المطلوبة مع رقم IMEI وسنة الدفعة.