برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز يبرز ملف «الوطن» عن «صوامع مصر»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، المُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بصوامع القمح، بعنوان «صوامع مصر.. وصية يوسف الصديق تتحقق»، وخبر آخر بشأن الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية، بعنوان «توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج عن جميع البضائع الموجودة في موانئ الجمهورية».

وقال الكاتب الصحفي محمد أمين، إنّ التوجيهات الرئاسية الخاصة بالإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية، سيخفّض أسعار السلع بشكل كبير، مشيرا إلى أنّ السوق عبارة عن عرض وطلب، وارتفاع الطلب مع انخفاض المعروض يرفع الأسعار، مؤكدًا أهمية التحرك السريع للدولة في ذلك الملف ودور البنك المركزي في توفير العملة الصعبة للسلع المستوردة.

وأضاف «أمين»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ مصر استطاعت الصمود ومواجهة أكثر من صدمة اقتصادية عالمية وتخطيها، لافتا إلى أنّ الدولة تحركت بشكل سريع وكبير لطرح مزيد من السلع في الأسواق.