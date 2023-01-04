فنانة منذ الصغر.. ليلى علوي دخلت الإذاعة في عمر 7 سنوات

جمالها جمع بين الحضارة الإغريقية والفرعونية، وذلك لولادتها من أب مصري وأم يونانية، كانت فتاة أحلام جيلها، فتميزت بجمال ملامحها وإطلالاتها الساحرة، فإنها ملكة الدراما المصرية النجمة ليلى علوي، التي تحل اليوم ذكرى ميلادها الـ61 عاما، شاركت في العديد من الأفلام السينمائية والدراما المصرية.

شاركت ليلى علوي في إذاعة برنامج عمو حسن للأطفال

قالت النجمة ليلى علوي، في حديثها مع المذيعة رحمة خالد، أول مذيعة من ذوي القدرات الخاصة، في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، أنها بدأت الإذاعة من عمر صغير، ولم تكن تفكر في الانضمام للتمثيل، «عملت اختبار في إذاعة الشرق الأوسط لبرنامج عمو حسن الخاص بالأطفال، نجحت وابتديت اشتغل فيه وأنا كان عندي 7 سنين»، موضحة أنها بدأت العمل في «عصافير الجنة»، و«فتافيت السكر»، بعد برنامج الأطفال.

الدخول في عالم السينما في عمر الـ10 سنوات

وتابعت النجمة ليلى علوي خلال لقائها، أنها لم تكن تشعر أنها تريد التمثيل، «كنت عايشة إني بمثل على طول، في المدرسة وبروح الأفلام واشتغل، كنت حساها حاجة موجودة مش عايزاها»، مشيرة إلى أنها دخلت عالم السنما في عمر الـ10 سنوات، وكان أول ظهور لها في فيلم «البؤساء»، وكانت في الصف الثالث الإعدادي، مع الفنان فريد شوقي.

بداية العمل في المسرح

لم تكن الإذاعة والسينما فقط بداية النجمة ليلى علوي، بل انضمت أيضا للمسرح في بدايته، موضحة أن الفنان نور الشريف ساعدها في مشوارها الفني، «اشتغلت مسرحية قوية جدا كان كاتبها الأستاذ علي السالم، مع نور الشريف ويحي الفخراني وأحمد بدير، اسمها "بكالريوس في حكم الشعوب"، ورشحني المخرج، وشافني نور الشريف وكان طول الوقت بيديني نصايح كل يوم عن وقفة المسرح، والصوت وتفاصيل المسرح» حسب حديثها.

وأضافت «علوي» خلال حديثها مع رحمة خالد، أنه بعد الإنتهاء من هذه المسرحية، رشحها نور الشريف في عدة أفلام، في فيلم شوارع من نار، وأدوار أخرى، «اتعرض عليا بطولات معاه»، وولدت الفنانة عام 1962.