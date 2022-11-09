11 مقعدا تفصل الديمقراطيين عن تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

أشارت توقعات، إلى حاجة الديموقراطيين إلى 11 مقعدا لتحقيق الأغلبية في «مجلس الشيوخ»، بعد فوزهم حتى الآن بـ39 مقعدا، فيما فاز الجمهوريون حتى الآن بـ108 مقاعد في «النواب» وهم بحاجة إلى 218 مقعدا للسيطرة على المجلس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتقدم 22 جمهوريا و22 ديموقراطيا في سباق حكام الولايات الأمريكية.

السناتور الجمهوري تيم سكوت: آخر مرة في «مجلس الشيوخ»

وأظهرت نتائج اولية لانتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» بمجلسيه «النواب» و«الشيوخ»، بالإضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما شهدت 5 ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض، فوز الجمهوريين، ويليام تيمونز بمقعد مجلس النواب في الدائرة الرابعة بولاية ساوث كارولينا، وجيف دنكان يفوز بمقعد مجلس النواب في المنطقة الثالثة بولاية ساوث كارولينا.

وفاز تيم سكوت بمقعد «مجلس الشيوخ» بولاية ثانية عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وقال السناتور الجمهوري، إنها ستكون آخر مرة في المجلس.

إعادة انتخاب الجمهوري هارولد روجرز في «النواب» عن كنتاكي

كما تمت إعادة انتخاب تود يونج لمجلس الشيوخ في ولاية إنديانا، وأعاد المصوتون انتخاب هارولد روجرز بمجلس النواب في الدائرة الخامسة بولاية كنتاكي، وراند بول في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي.

وأظهرت النتائج الأولية، إعادة انتخاب النائبة ‎مارجوري جرين في مجلس النواب عن الدائرة الـ14 بجورجيا، فيما أعيد انتخاب دانيال ويبستر في «النواب» بالدائرة الحادية عشرة بولاية فلوريدا، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفاز جيم بانكس بمقعد مجلس النواب في الدائرة الثالثة بولاية إنديانا، ومورجان جريفيث بمقعد مجلس النواب في الدائرة التاسعة بولاية فرجينيا، وفوز بن كلاين بمقعد مجلس النواب في الدائرة السادسة بولاية فيرجينيا، وسكوت فرانكلين بمقعد بمجلس النواب في المنطقة الـ18 في فلوريدا، وحقق كوري ميلز، فوزا بمقعد مجلس النواب عن الدائرة السابعة في فلوريدا

كما تمت إعادة انتخاب جيمس لانكفورد لمجلس الشيوخ الأمريكي في أوكلاهوما، وانتخاب ماركو روبيو لمجلس الشيوخ عن فلوريدا.

وفي «الجانب الديمقراطي»، فاز كل من بيتر ولش يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت وروبرت سكوت بمقعد مجلس النواب في الدائرة الثالثة بولاية فيرجينيا.

وحقق«الحزب الجمهوري»، الفوز بأول انتخابات مندوب في مجلس النواب في جزيرة جوام منذ 32 عاما.