عمرو قنديل رئيسا لـ«الشؤون الوقائية».. وعلاء عيد مستشارا لوزير الصحة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، 4 قرارات وزارية لتنظيم العمل في قطاعات مهمة بوزارة الصحة.

تضمنت قرارات الدكتور خالد عبدالغفار، تكليف الدكتور عمرو قنديل، برئاسة قطاع الشؤون الوقائية والأمراض المتوطنة، وتكليف الدكتور علاء عيد مستشارا لوزير الصحة للشؤون المتوطنة.

تكليف حازم الفيل بتسيير أعمال رئيس قطاع الرعاية العلاجية

كما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، قرارًا بتكليف الدكتور حازم الفيل، بتسيير أعمال رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان عام الوزارة، فيما تقرر ندب الدكتور محسن طه، للعمل بقطاع شؤون الأقاليم بذات المستوى الوظيفي لوظيفته.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن خالص أمنياته بالتوفيق لمن شملتهم القرارات الوزارية بالتوفيق في أداء مهامهم في القطاعات المذكورة.