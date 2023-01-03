رئيس شركة العاصمة الإدارية: الانتهاء من نقل 30 ألف موظف مارس المقبل

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن انتقال العاملين بالدولة للعاصمة الإدارية بدأ منذ مطلع الشهر الجاري، ويجرى متابعتهم تدريجيا إلى أن نصل لشهر مارس، ويكون لدينا 30 ألف موظف.

جميع الوزارت تعمل بشكل كامل من العاصمة الإدارية

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية dmc، أنه بدءا من شهر أبريل ستعمل الوزارت بشكل كامل من العاصمة الإدارية، موضحا أنه جرى توفير 9000 وحدة سكنية للموظفين والانتهاء من تخصيصها، ويجرى العمل حاليا على 20 ألف وحدة أخرى سيبدأ تسليمها من مارس حتى ديسمبر المقبل.

توفير وسائل المواصلات والطرق

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع وزير النقل لتوفير وسائل المواصلات والطرق المناسبة لنقل العاملين حتى الحي الحكومي، بالإضافة لساحة انتظار كبيرة، وتمهيد الطريق أمام القطار السريع الذي ينقل المواطنين من منازلهم للعمل.

شركة العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد أن جميع الوزارات ستعمل في وقت واحد وتنصرف في وقت واحد، ولكن جهاز العاصمة لديه خطط لتنظيم وسائل المواصلات، وطرق الخروج والدخول إلى العاصمة.