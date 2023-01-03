إجلاء الطلاب من 20 مدرسة بفرنسا بعد تهديدات إرهابية على الإنترنت

أجرت السلطات الفرنسية، عمليات إجلاء للطلاب يومي الإثنين والثلاثاء في 20 مدرسة بعد وجود تهديدات على الإنترنت تخص هجمات بقنابل ومتفجرات.

وأصدرت وزارة التربية الوطنية الفرنسية، بيانا، توضح فيه أن الإجلاء تم في نحو 20 مؤسسة وسط تخوفات في العاصمة الفرنسية باريس من هذه التهديدات.

وتابعت الوزارة: «رصد هذه الرسائل أولياء أمور على تطبيقات واتساب وسناب تشات وأو إن تي، وهي بوابة إلكترونية تعمل على ربط الأهالي والمدرّسين والتلاميذ».

وتجري السلطات تحقيقات مع صاحب الحساب، وإذا تبين أن حسابه تم اختراقه سيتم الإفراج عنه.