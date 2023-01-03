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مراسل قناة القاهرة الإخبارية في فرنسا: ملف رفع سن المعاش فشلت فيه الحكومات السابقة

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:23 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
خالد شقير

خالد شقير

تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط من أجل إدخال إصلاحات على نظام التقاعد في البلاد، بما في ذلك رفع سن التقاعد، ومن المتوقع صدور قرار في هذا الشأن، حسبما قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ورفع سن التقاعد من 62 سنة حاليا إلى 64 أو 65.

وقال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن السماء ملبدة بالغيوم أمام الحكومة الفرنسية، بالرغم من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه وتصميمه على استكمال هذا الملف.

وأضاف «شقير» في رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الملف فشلت فيه جميع الحكومات السابقة، وهو ملف مهم، ومن أولويات الرئيس الفرنسي ويجب على الفرنسيين أن يدركوا ذلك.

وأشار «شقير»، إلى أن السن الحالية للتقاعد في فرنسا 62 عامًا، وأن الرئيس الفرنسي «ماكرون» يقترح أن تكون سن التقاعد 65 عامًا، ووصف التقاعد في سن الـ65 بأنه ليس مقدسًا، في محاولة للحصول على موافقة بعض النقابات العمالية، وجرى إعادة طرح المشروع ليكون 64 عامًا بدلا من 65.

وتابع «شقير»، أن تصريح الرئيس الفرنسي لم يكن كافيًا للأمين العام للعمال أو لفيدرالية العمال، التي خرج المسؤول عنها ليتحدث عن أن هذا النفق مغلق ومظلم، ولا يمكن الحديث عن هذا الملف جملة.

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