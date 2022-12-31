فرنسا تفرض قيودا على المسافرين القادمين من الصين بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن باريس ستطلب من المسافرين من الصين تقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا المستجد قبل أقل من 48 ساعة من مغادرة بكين.

ارتداء أقنعة واقية

وتابعت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان لها، أن الاختبار سيكون مطلوبًا على جميع الرحلات الجوية القادمة من الصين، كما أن الركاب القادمين في رحلات «ترانزيت» من الصين سيتعين عليهم ارتداء أقنعة واقية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، إن فرنسا لم تحدد موعدا لبدء الإجراءات لكنها ستنشر مرسوما حكوميا وتخطر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقال مصدر حكومي لرويترز إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم تنفيذ الاختبار الإلزامي.

اختبارات عشوائية

وصرح مسؤول حكومي للصحفيين، بأن فرنسا ستجري اعتبارا من أول يناير اختبارات عشوائية لـ PCR COVID عند وصول بعض المسافرين القادمين من الصين، كما أوصت الحكومة الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بتأخير السفر غير الضروري إلى الصين.