مسؤول مصرفي: سددنا مدفوعات خارجية بـ2.5 مليار دولار في شهرين

كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، وسددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.

زيادة احتياطي النقد الأجنبي

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.

وأوضح المصدر، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل الإجمالي خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار.

الاحتياطي يغطي 5.4 شهر من الواردات

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي حاليا 5.4 شهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن اليوم، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار ليبلغ نحو 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بنحو33.5 مليار دولار خلال نوفمبر السابق له.