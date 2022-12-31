البنك المركزي: 492.3 مليار جنيه قيمة مدخرات الأفراد في البريد المصري

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة مدخرات الأفراد لدى قطاع البريد لتسجل 492.3 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، بمعدل نمو 7.8%.

وبلغت أصول قطاع البريد المصري 308.2 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، بمعدل نمو 13.8%، حيث قامت الهيئة بتطوير وميكنة الخدمات المقدمة وتطبيق التحول الرقمي وهو ما يعزز الشمول المالي، وفقا لما اعلنه البنك المركزى المصرى فى تقرير الاستقرار المالى 2021.

استثمارات قطاع البريد ارتفعت لتسجل 278 مليار جنيه

واضاف المركزى فى تقريره، أن استثمارات استثمارات قطاع البريد ارتفعت لتسجل 278 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، بمعدل نمو 10.8%، كما ارتفع عدد مكاتب البريد ليسجل 4106 مكتب.

وتسعى هيئة البريد، لتحسين جودة جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات المواطنين، بما يتواكب مع توجهات الدولة لتسهيل حصولهم على الخدمات.

خدمات جديدة لإصحاب المعاشات من عملاء البريد

وقبل ايام اعلنت هيئة البريد عن تعاونها مع شركة "خزنة" بهدف تقديم خدمات مالية متميزة لأصحاب المعاشات عبر تطبيق الهاتف المحمول "خزنة" بالتعاون مع شركة "برايم"، حيث يمكن التعاون أصحاب المعاشات من الحصول على دفعة مقدمة من المعاش تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة المعاش عبر تطبيق "خزنة" وسداد القيمة على أقساط لمدد تصل إلى 12 شهرًا من خلال أكثر من 4300 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بكل سهولةٍ ويسرٍ".

وقالت الهيئة، أن تقديم البريد المصري لخدمات التمويل لأصحاب المعاشات عبر تطبيق "خزنة" يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية التي يقدمها، حيث إنها تُمكن أصحاب المعاشات في جميع المدن والقرى والنجوع بكافة المحافظات من الحصول على سلف نقدية تمكنهم من تغطية حالات الطوارئ غير المتوقعة، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.