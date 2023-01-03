أستاذ علوم سياسية لـ نشأت الديهي: 2023 عام خليط بين عدم اليقين والتحديات

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن 2023 عام يوجد به الكثير من الفرص والتحديات على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذا العام خليط ما بين عدم اليقين والأخبار السيئة والتحديات.

وأضاف «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن حالة عدم اليقين مرتبطة بالكثير من الملفات مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، والعلاقات التنفسية بين الولايات المتحدة والصين، والكثير من الملفات الإقليمية مثل إيران وخلافه، مشيرًا إلى أن التحدي الاقتصادي هو الأكبر الذي يواجه العالم.

ركود اقتصادي في معظم الدول

وتابع أن مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تحدثت بأن أغلب اقتصاديات دول العالم تعاني من ركود خلال 2023، وهذا يعني وجود إنتاج وفرص عمل أقل، وبالتالي ضرائب أقل، ما يعني أن موارد الدولة ستكون أقل.

واستطرد أن سبب الركود هو التضخم، وارتفاع الأسعار في معظم دول العالم بصورة لم تحدث منذ 40 عامًا، مشيرًا إلى أن أحد أسباب التضخم هو الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار الطاقة والسلع الغذائية.

توقف عجلة الإنتاج بالصين

ولفت إلى أن سياسية صفر كورونا في الصين أدت لتوقف عجلة الإنتاج، وهذا ساهم بصورة كبيرة في ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن أمريكا قامت بالتعامل مع أزمة كورونا من خلال زيادة دخل المواطنين وقلة إنتاجهم ما ساهم في رفع الأسعار.