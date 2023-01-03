خالد عكاشة لـ نشأت الديهي: الأزمة الاقتصادية العالمية مركبة وتأخذ أطوارا جديدة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن الأزمة الاقتصادية العالمية مركبة، وتأخذ أطوارا جديدة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة دراسة ما حدث في 2022، والعمل على توفير حلول غير تقليدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

هناك أزمات مرشحة للتصاعد

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، هناك أزمات مرشحة للتصاعد مثل الصين وتايوان، وشبه الجزيرة الكورية، والتهديد اليوم باستخدام السلاح النووي من قبل كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن اليابان قامت بتغيير استراتيجية الدفاع خلال الفترة الأخيرة، وقامت بالعمل على زيادة ميزانيات التسليح، وهذا الأمر ينطبق أيضا على ألمانيا التي خصصت 100 مليار دولار لبناء جيشها.

شبح كورونا يعود للصين مرة أخرى

ولفت إلى أن شبح كورونا عاد مرة أخرى إلى الصين، إذ وصلت الإصابات في بكين إلى مليون إصابة يوميًا، وهذا يؤدي إلى تراجع الاقتصاد الصيني لمستوى هو الأقل منذ انطلاق التنمية في بكين، وكل هذه الأمور تعتبر جرس إنذار على أن المشهد العالمي صعب.

وتابع أن هناك إقليمية جديدة تتشكل وسط الاشتعال الدولي الكبير، وتستهدف حماية الإقليم نفسه من خلال الشركاء الإقليمين بدلاً من اللجوء إلى القوى الخارجية.