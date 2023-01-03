عضو بمبادرة «ابدأ» لـ يوسف الحسيني: اهتمام الدولة بالصناعة مخطط وليس بالمصادفة

قال عبدالرحمن عمر، عضو بمبادرة «ابدأ»، إنّ عمره 30 سنة وتخرج في كلية التجارة بجامعة السويس عام 2012، وتدرج في العمل المصرفي، وكانت آخر درجة وظيفية هي نائب مدير عام، وتنقل بين 3 بنوك وعمل في إدارة المحافظ الائتمانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، على القناة الأولى، أنّ مبادرة «ابدأ» جرى البدء العمل عليها في أكتوبر 2021، إذ أصبح هناك نموذج عمل يمكن القول إنه الأول الذي يجرى العمل عليه.

وتابع، أن المبادرة ظهرت للنور في أكتوبر 2022، مشددًا على أن اهتمام الدولة المصرية بالصناعة ليس وليد الصدفة: «ذاكرنا الوضع العالمي وكنا نعرف أننا سنعاني من أزمة سلاسل التوريد، وهناك فرصة حقيقية، بأن يكون لمصر مكانا ونصيبا في الخريطة العالمية، بحيث تكون مصر مركزا لوجستيا، وحققنا نجاحات كبيرة في ملف الطاقة منذ عام 2016 وأصبح لدينا فائض طاقة، كما أن البنية التحتية المصرية مميزة، وقدرة اقتصادنا على التعامل مع الاقتصاديات المجاورة والاقتصاديات العالمية رائعة».