رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لـ نشأت الديهي: زمن شراء الأرض ببلاش انتهى

قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن القطاع الخاص كان مشاركا بأكثر من 75% من الاقتصاد المصري عام 2010.

وأضاف الشرقاوي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «المشهد»، على قناة ten، أن هناك فرق بين أن تظل الحكومة في بعض المشروعات التي بها احتكارية، وتخص سلع غذائية استراتيجية للمواطن، «مش عاوزين ناس تحتكر السلع تاني، وعايزين نخلق عدالة اجتماعية خلف الاستثمار، لإحداث استدامة لتحقيق استقرار واستدامة الاستثمار».

وتابع: «أنا مع وثيقة ملكية الدولة، وعلى القطاع الخاص أن يفهم أن مكسب الـ300% و400% وشراء الأرض ببلاش زمن وانتهى، ولابد أن نقبل بمعادلات ربحية جديدة لخلق شراكة جيدة».

واستطرد: «كما أن قرارات البنك المركزي، يجب أن تكون الجهات المنفذة لها في مصر، على دراية كاملة بطريقة تنفيذها، لأن بعض البنوك تأخذ قرارات البنك المركزي، وتقولك البنك المركزي قايل كدا، ويعطلك شغلك، لكن نحتاج مراقبة في التعامل مع البنوك».