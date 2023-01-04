أسماء المصابين في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي، بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل، نتج عنها إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث التصادم

وتبين من خلال سجلات مستشفي البرلس المركزي أن المصابين جراء وقوع الحادث هم: سمارة محمد مطر، 56 عامًا، مقيمة ببرج البرلس، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع، وهاجر أحمد عبد النعيم، مقيمة ببلطيم، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وريم أحمد عبد النعيم، مقيمة ببلطيم، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وهيام محمد القاضي، 49 عامًا، مقيمة ببلطيم، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أسفر الحادث أيضًا عن إصابة كل من محمود أحمد عبد النعيم، 6 أعوام، مقيم ببلطيم، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد عبد الحليم غباشي، 35 عامًا، مقيم ببلطيم، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد سمير عوض، 35 عامًا، مقيم بالدقهلية، مصاب باشتباه كسر بالحوض، وسمير ياسين محمد، 40 عامًا، مقيم بالدقهلية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، خالد محمد كامل، 22 عامًا، مقيم بدمنهور، مصاب باشتباه كسر بالحوض.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل، علي الطريق الدولي الساحلي، وذلك بالقرب من قرى الخريجين نتج عنها إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتنوعت الإصابات ما بين كسر بالعمود الفقري وكسر في الحوض وكسر في الضلوع واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ومن جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.