رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم عميد كلية التربية النوعية شهادة اعتماد 4 برامج

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

اعتماد 4 برامج في كلية التربية النوعية

قدم رئيس الجامعة، التهنئة إلى عميد كلية التربية النوعية، وسلمها شهادة اعتماد 4 برامج في كلية التربية النوعية بالإنابة عن الدكتور يوهانسن يحيى عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد أن أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قراراً باعتماد برنامج إعداد معلم التربية الفنية، وبرنامج إعداد معلم الاقتصاد المنزلي، وبرنامج أخصائي الإعلام التربوي «صحافة وإذاعة وتليفزيون»، وبرنامج أخصائي الإعلام التربوي «المسرح المدرسي» في كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ.

رئيس جامعة كفر الشيخ: الكلية تقدمت للاعتماد المؤسسي ببرامجها

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه انطلاقاً من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بتطوير وتحديث منظومة التعليم العالى بإنتاج خريج يتماشى مع متطلبات سوق العمل يُنافس فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وفي إطار استيفاء الكلية لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تقدمت الكلية للاعتماد المؤسسي ببرامجها، موجهاً الشكر لخبراء مركز ضمان الجودة بالجامعة الذين قدموا الدعم الفني للكلية خلال الفترة الماضية.

وأوضح «دسوقي»، أن كلية التربية النوعية تسعى إلى تطوير برامج تعليمية أخرى متميزة للارتقاء بمستوى خريجي الكلية، مشيراً إلى نجاح الجامعة في حصول عدد من كلياتها وبرامجها على الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

إطار استيفاء الكلية لمعايير الجودة

ومن جانبها، قالت الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، إن هذا الاعتماد يأتي في إطار استيفاء الكلية لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدعم المقدم من إدارة الجامعة.

وأفادت «شاكر»، أن هذا النجاح نتيجة دعم مركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الدكتور محمد أبو والى، وحصاد الجهود المبذولة من قبل فرق الجودة المتتالية من قبل وحدة ضمان الجودة، فضلاً عن جهود الدكتورة نجلاء حسني الأشرف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيماء عز العرب سرور، مدير وحدة الجودة ورؤساء الأقسام، الدكتورة وجيدة حماد، رئيس قسم الاقتصاد المنزلي، والدكتور ممدوح شتلة، رئيس قسم الإعلام التربوي، ومنسقي الجودة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.