«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار اليوم.. تمتد إلى القاهرة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد مروراً بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وذلك بنسبة تصل إلى 60% وتكون أمطار رعدية مع طقس غائم جزئيا ومائل البرودة ليلا ونهارا مع نشاط للرياح.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات وحالة الطقس، تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متفاوتة على «القاهرة، الجيزة، القليوبية» بنسبة 40%، على أن تتعرض محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» إلى سقوط أمطار تصل إلى 60% على مدار اليوم، وسط طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وفيما يتعلق بأماكن سقوط أمطار اليوم الأربعاء، تشهد أيضا محافظات بورسعيد ووسط سيناء سقوط أمطار رعدية تصل إلى 50 % مع طقس شديد البرودة وتكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية.

فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء في محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر مع طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح معتدل نهارا غائم جزئيا.

وعند درجات الحرارة في المحافظات اليوم تشهد محافظات الصعيد انخفاض في درجات الحرارة الصغرى حيث سجلت أقل درجة حرارة في الأقصر وبلغت 6 درجات.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة تتراوح ارتفاع الأمواج إلي 2 متر ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلي شمالية غربية، وعن البحر الأحمر تكون حركة الأمواج خفيفة إلى معتدلة وتصل إلى 2.52 متر، ويكون اتجاهها شمالية غربية.