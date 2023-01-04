تفاصيل ضبط بلوجر بتهمة تجارة الهيروين بالتجمع الخامس.. زبائنها من متابعيها

داخل شقة سكنية فاخرة بالتجمع الخامس، كانت تقيم بلوجر شهيرة وشاب آخر (صاحب محل ملابس)، وداهمت أجهزة الأمن شقة الفتاة بناء على معلومات مؤكدة بتورطها في جريمة الإتجار في الهيروين والحشيش، وضبطت أجهزة الأمن 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش و500 جرام هيروين داخل شقة المتهمة وصديقها.

البلوجر تعترف بتجارة الهيروين

اعترفت البلوجر أمام الشرطة بعد القبض عليها وصديقها بالإتجار في المخدرات وأن الكمية المضبوطة معها من الحشيش والهيروين كانت معدة للتوزيع على الزبائن وأن أغلب زبائنها من متابعيها على منصة «تيك توك» وأنها تعمل منذ عدة أشهر في تجارة المخدرات وتتخذ من شقتها في التجمع الخامس وكرًا لممارسة تجارة الحشيش والسموم البيضاء (الهيروين) لكنها فوجئت بمداهمة الشرطة للشقة قبل أن تتمكن من إخفاء تلك المخدرات.

قررت النيابة العامة حبس البلوجر وصديقها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في المخدرات وتحفظت على المضبوطات وأرسلتها إلى المعمل الكميائي لفحصها وبيان مدى تأثير المادة المخدرة وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص.

مواجهة «البلوجر» بتحريات المباحث

واجهت النيابة البلوجر وصديقها المقبوض عليهما في التجمع الخامس بتحريات المباحث التي أكدت ضلوع المتهمة في الإتجار بالمخدرات وأنها تتخذ من مكان سكنها وكرًا لمقابلة زبائنها وأنها تمارس نشاطًا إجراميًا بتجارتها للحشيش والهيروين منذ عدة أشهر، واعترفت المتهمة بتفاصيل الجريمة هي وصديقها.

تجارة الهيروين تصل للسجن المؤبد

يقول الخبير الأمني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، إن قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات ، نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه: «يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».