عاجل.. القبض على بلوجر شهيرة وشاب في التجمع الخامس بحوزتهما 2 كليو حشيش و500 جرام هيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط «صاحب محل ملابس»، برفقته «إحدى الفتيات "بلوجر على تطبيق تيك توك"»، بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بحوزتهما «2 كيلو جرام حشيش- 500 جرام هيروين»، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الإتجار.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج والإتجار بالمواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو «180.000 ألف جنيه تقريبا»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.