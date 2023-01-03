حبس شاب وفتاة «بلوجر» بتهمة الاتجار بالمخدرات في التجمع الخامس 4 أيام

خضع المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالتجمع الخامس، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات مع المتهمين، أن التشكيل العصابي مكون من شخصين المتهم الأول صاحب محل ملابس، والثاني إحدى الفتيات بلوجرعلى تطبيق تيك توك، مقيمان بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة من أجل الحصول على الربح.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما 2 كيلو جرام حشيش و500 جرام هيروين بقصد الاتجار، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 180 ألف جنيه تقريبا.

ضبط المتهمين

جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من قيام شخصان بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن من التوصل لمرتكبي الواقعة، وجرى استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهما، حال تواجدهما بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

وحول العقوبة القانونية، قال المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن»، إنّ عقوبة الاتجار في المخدرات، وفق نص قانون العقوبات المصري، بأنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه».

وأضاف الخبير القانوني أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.