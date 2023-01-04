خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: الحكومة البريطانية أمام خيارات صعبة

توقع الدكتور محمد يسلم الفلالي، الخبير الاقتصادي، تزايد وتفاقم الإضرابات في بريطانيا خلال هذا الشهر، معتبرًا أن الخيارات الموجودة الآن أمام الحكومة البريطانية هي خيارات صعبة لوجود عجز في الميزانية البريطانية وهناك ضغوط على الحكومة لأنها يجب أن تختار الاستدامة المالية.

الحكومة يجب أن تعمل على خفض التضخم

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الحكومة يجب أن تعمل على خفض التضخم وتفادي زيادة الأجور والتي ستؤدي تلقائيًا إلى زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن الإضرابات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن تاريخ الإضرابات في بريطانيا أنهم دائمًا ما يصلون إلى حل لمثل هذه المشكلات والمجادلات.

وأكد وجود مشكلات هيكلية في قطاعات مثل الصحة والنقل، مشيرًا أنها مشاكل تراكمية تراكمت خلال السنوات الأخيرة وتفاقمت بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي وأزمة الطاقة.

التضخم هو الضربة التي تلقاها العامل البريطاني

واعتبر أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو التضخم وأنه هو الضربة التي تلقاها العامل البريطاني نظرًا لانخفاض وتآكل قدرته الشرائية بشكل يومي.

أكد أن بريطانيا دولة عظمى وقادرة على دفع الأجور، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو كسر التضخم وأنه حال زيادة التضخم سيشهد هذا العام تجديد 1.8 مليون قرض عقاري بفائدة متعلقة بالتضخم، مشيرًا إلى أن هذه النقطة هي مثال بسيط على المشاكل التي تواجه الحكومة بسبب التضخم.