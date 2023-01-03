محلل أسواق مال لقناة القاهرة الإخبارية: تأثير كورونا أقل حدة من الأزمة الاقتصادية الحالية

قال محمد شكري محلل أسواق المال، إن أزمة كورونا كانت أزمة طاحنة على الأسواق المالية على مستوى العالم، لكنها كانت أقل حدة من تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية، لأن الأسواق المالية في أزمة كورونا لم تتعرض للانهيار كما حدث في الأزمات العالمية من قبل.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «البنوك المركزية تعلمت الدرس جيدا، لن يعيدوا تكرار ما حدث في الأزمة العالمية عام 2008، لذلك بدأوا في خطط تحفيزية مبكرة لدعم الاقتصاد».

وتابع: «عندما جاءت جائحة كورونا وشلت الاقتصاد بشكل كبير وجدنا خطط تحفيز شديدة جدا من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأوروبية، وحتى في بعض الدول العربية التي بدأت في خطط تحفيزية لدعم الأسواق المالية، لذلك لم نر أي انهيارات، ووجدنا أن الأسواق العالمية المالية تحقق طفرات سعرية في ظل أزمة كورونا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على استثمارات الصناديق السيادية».