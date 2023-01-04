مستشار ترامب السابق: الأوضاع في «النواب الأمريكي» غير واضحة بعد فشل انتخاب مكارثي

أكد الدكتور جبريل صوما، مستشار الرئيس ترامب السابق، أنّه بعد انتخابات مجلس النواب الأخيرة في نوفمبر الماضي صوت أعضاء الحزب الجمهوري لكيفين مكارثي ليكون المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب ولكن تبين وجود عدة أعضاء من المجلس يمثلوا الفئة التي ينتمى لها الرئيس السابق دونالد ترامب ومن أنصار فكرة «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى».

أعضاء جمهوريين لا يريدوا التصويت لمكارثي

وأوضح «صوما» خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك بعض الأعضاء الجمهوريين لا يريدوا التصويت لمكارثي لرئاسة مجلس النواب ومنهم من يريد التصويت بشرط الموافقة على بعض الشروط الخاصة مثل النائب الذي طلب اقرار إمكانية التصويت على تنحي مكارثي.

صوما: لا أحد يعلم كيف سيكون الوضع

وأشار إلى أنه لا أحد يعلم كيف سيكون الوضع حتى الآن، مؤكدًا أنه من المهم ملاحظة وجود وجوه لم تكن مرشحة لرئاسة الحزب الجمهوري وتنافس على قيادة الحزب رغم فشلها أمام مكارثي سابقًا.

وطالب صوما بالتريث في الوقت الحاضر ومتابعة ما سيحدث خلال جلسات مجلس النواب القادمة.