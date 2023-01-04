قناة القاهرة الإخبارية: الجمهوريون منقسمون وفشلوا في اختيار رئيس لمجلس النواب

كشف رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، تفاصيل الانقسام داخل الحزب الجمهوري الأمريكي، لافتًا إلى أن هذا الانقسام يدل على عمق الخلاف داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن عدم قدرتهم على اختيار مرشح واحد ليقفوا جميعًا خلفه مثل كيفين مكارثي أو أي مرشح آخر وأن ذلك يدل على وجود تيارين رئيسيين مؤثرين في الحزب الجمهوري وهما تيار أقصى اليمين أو المحافظ أو المتشدد والتيار الآخر الجمهوري المعتدل والذي ينتمي إليه كيفين مكارثي.

مكارثي يحتاج لـ2018 صوتا لتحقيق الأغلبية

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي عمر مصطفى عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن النائب عن ولاية أريزونا آندي بريجز دخل هذه المنافسة ليقاسم مكارثي الأصوات مما حرمه من إمكانية تحقيق الأغلبية في هذا السباق بمعدل 218 صوتًا.

وأشار إلى أن مكارثي حصل على 202 صوت فقط بينما حصل مرشح الديموقراطيين على 2012 مما يدل على الديموقراطيين يتحركون ككتلة واحدة بينما ينقسم الجمهوريون على أنفسهم ولا يقفون خلف مرشح واحد.

اتفاق على تأجيل التصويت

ولفت إلى أن الجميع اتفق على تأجيل التصويت على رئاسة مجلس النواب الأمريكي إلى اليوم الأربعاء.

وأكد أن هناك اتصالات حاليًا للتوافق على مرشح جمهوري لرئاسة مجلس النواب إما مكارثي أو مرشح آخر، مشيرًا إلى أن مكارثي يعمل الآن على عقد تحالفات ومشاورات وأعلن أنه لن يستسلم وسيفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي.