قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.. جدل عالمي مستمر».

وقال التقرير: «بإعلان شركة ميتا استعدادها اتخاذ قرار بشأن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى منصتي فيس بوك وإنستجرام، بعد حظر استمر نحو عامين عادت التساؤلات مجددا إلى أذهان الكثيرين حول أحقية الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي في حظر حسابات وفرض رقابة على المحتوى عبر منصاتها».

وأضاف: «ارتبطت مواقع التواصل الاجتماعي بحرية تداول المعلومات باعتبارها مساحة خاصة لتعبير المستخدمين عن آرائهم بحرية، ولكن استغلال هذه المنصات من قبل بعض السياسيين من ناحية، ومن قبل بعض الجماعات المتطرفة من ناحية أخرى، دفع الكثيرين للمطالبة بأن تكون المراقبة ضرورة ملحة لضبط المحتوى المنشور إلكترونيا».

وتابع: «مستويات الرقابة على مواقع التواصل تتنوع بين رقابة إدارة المواقع لحجب الحسابات في حال مخالفة سياسات المنصات، ورقابة الحكومات لرصد وتحليل المادة المنشورة، إضافة إلى رقابة الشركات التكنولوجية المتخصصة بالمحتوى».

واستطرد: «مراقبة مواقع التواصل تظل قضية شائكة لتباين الآراء بين أهمية متابعة المواقع لضبط المادة المنشورة، والمخاوف من أن تتحول الرقابة إلى انتهاك لحرية وخصوصية المستخدمين».