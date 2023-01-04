12 توصية لورشة «التنسيقية» بشأن التعليم الأساسي وكادر المعلم 

خرجت ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن «التعليم الأساسي وكادر المعلم»، بعدد من التوصيات الهامة، من خلال مناقشات الورشة التي ناقشت عدد من المحاور، بينها التحديات ومشكلات التعليم في مصر، ومتطلبات التطوير ومقترحات لحلها.

وجاءت توصيات ورشة التنسيقية حول التعليم الأساسي وكادر المعلم كالآتي:

توصيات ورشة التنسيقية

- إجراء حصر دقيق لعجز المعلمين من واقع التخصصات.

- ضرورة إصدار تشريع لتجريم الدروس الخصوصية بشكل قاطع.

- عمل تشريع لإصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلمين.

- إنشاء مفوضية التعليم.

- ضرورة توفير مصادر تمويل بعيدة عن الموازنة العامة للدولة.

- إنشاء صندوق لدعم التعليم بعيدا عن وزارة المالية يقبل التبرعات.

- العمل علي جذب المؤسسات الدولية العاملة في مجال التعليم في مصر لدعم منظومة التعليم، مثل اليونسكو.

- تشريع عاجل لتعديل قانون نقابة المعلمين يضمن اطلاعها بدورها في دعم التعليم والمعلمين، وتقديم كشف حساب عاجل عن ماذا قدمت للمعلمين.

- جعل الدراسة في كليات التربية 5 سنوات شريطة أن تكون السنة الخامسة كلها تطبيقية في المدارس، وشرط التخرج الحصول على تقرير كفء.

- التشبيك مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لاستغلال ملعب مراكز الشباب ومسارح وقاعات قصور الثقافة.

- تعميم أنماط المدارس الرسمية الدولية علي كل المحافظات.

- جذب رجال الأعمال وتوجيهم نحو الاستثمار في التعليم.

وتناولت ورشة التنسيقية، عدة محاور، بينها التحديات التي تواجه التعليم في مصر، ومتطلبات تطوير التعليم والمقترحات لحل أزمة تمويل التعليم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة سبل سد عجز المعلمين، وتأهيلهم ورفع قدراتهم.

وجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎