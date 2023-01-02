موعد صرف معاشات نقابة المعلمين لشهر يناير 2023

ينتظر الكثير من المعلمين موعد صرف معاشات نقابة المعلمين، لاسيما وأنها تجرى على مجموعة من الدفعات كل ثلاثة أشهر، بحيث يكون الصرف في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر على مدار العام.

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين

وحول موعد صرف معاشات نقابة المعلمين، لشهر يناير قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إن النقابة تعتزم صرف المعاشات عن شهر يناير للورثة والمعلمين الخارجين على المعاش على مدار يومي 20 و21 يناير الجاري.

وأضاف نقيب المعلمين أن دفعة المعاشات الواحدة تستلزم تدبير النقابة حوالي 140 مليون جنيه، ما يتحكم في موعد صرف معاشات نقابة المعلمين.

نقابة المعلمين

وأكد الزناتي أن النقابة تعاني من عجز شديد في الموارد مع تنامي عدد المعلمين المحالين للمعاش شهريا بمعدل 5000 معلم، ما يحمل صندوق المعاشات أعباء كثيرة ويؤثر علي تحديد موعد صرف معاشات نقابة المعلمين.

وأوضح نقيب المعلمين أن زيادة أعداد المدرسين الذين وصلوا إلى سن المعاش وتوقف تحصيل رسم الاشتركات الخاصة بالنقابة والتي تبلغ 2%، يؤثر بصورة مباشرة على الصندوق، ومع عدم وجود أي موارد أخرى لهذا الصندوق، ما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة وتأخر المعاشات وعدم تحديد موعد صرف معاشات نقابة المعلمين بشكل ثابت.

وأشار إلى أن مجلس نقابة المعلمين الحالي نجح في تعظيم استفادة المعلم من صندوق الزمالة المنفصل كليا عن موارد معاشات المعلمين، بزيادة مستحقات المعلم من صندوق الزمالة وعلى رأسها الميزة التأمينية للمعلم فور خروجه للمعاش، ويسعى تنمية موارد النقابة، موضحا أن صندوق الزمالة يمنح للمعلم مبلغ مالي فور وصوله سن التقاعد، ولا يحق للنقابة أن تقوم بصرف مستحقات المعاش من حسابات صندوق الزمالة.