تحرير 29 محضرا تموينيا في حملة مكبرة على أسواق صدفا بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة صدفا في محافظة أسيوط، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للمرور علي المنشآت التجارية وضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير 29 محضرا متنوعًا لمخالفات تموينية مختلفة.

29 محضرا في حملة تموينية مكبرة

قال خالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط، في تصريحات صحفية، إنه بشأن المرور على المحلات التجارية بمدينة صدفا ، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 29 محضرا، تضمنوا 8 محاضر تموين، و13 محضرا لعدم وجود شهادة صحية، و2 محاضر بيئة، و6 محاضر أشغال طريق، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التصدي للمخالفين بكل حزم

أضاف رئيس مركز ومدينة صدفا، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بشأن متابعة الأسواق والمنشآت التجارية للحد من احتكار السلع والمنتجات، بهدف حماية جمهور المستهلكين، وتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى بكل حزم وقوة لكل المخالفات والجرائم التموينية، ومواجهة غلاء الأسعار ومحتكري السلع والمخالفين والمتلاعبين في المنتجات الغذائية المختلفة.