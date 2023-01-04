سبب القبض على ‎عازف الأورج محمد عبد السلام في كمين المظلات

ألقت القوة الأمنية المكلفة بتأمين كمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل، القبض على محمد عبد السلام عازف الأورج، خلال قدومه من محافظة القليوبية متجها إلى منطقة الساحل بمحافظة القاهرة، وتستعرض «الوطن» سبب القبض على ‎عازف الأورج محمد عبد السلام، الذي يبحث عنه العديد من المواطنين عبر محرك البحث الشهير «جوجل».

بالتفاصيل.. سبب القبض على ‎عازف الأورج محمد عبد السلام

وتبين أنّ سبب القبض على عازف الأورج محمد عبد السلام، هو صدور 13 حكما قضائيا ضده في قضايا شيكات دون رصيد وقضايا تبديد، وجرى اصطحابه إلى قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بأنها أحكاما غيابية وخاصة بمجال عمله في إحياء الحفلات والأفراح.

عدم ترحيل عازف الأورج محمد عبد السلام إلى محافظته

وبناء على قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي الصادر في مارس 2020، والخاص بالوافدين الذين يتم ضبطهم خارج محافظاتهم، بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم، بأنه لن يتم ترحيلهم الي محافظاتهم للطعن علي تلك الأحكام، لرفع المعاناه عنهم، إذ أن قبل صدور قرار النائب العام، كان يُرحيل المتهمين إلى محافظاتهم للمعارضة في الأحكام، وكان الصادر ضده أحكام يأخذ عده أيام، وهو ما كان يكلف الداخلية أموالا كثيرة في عملية الترحيل بالإضافة إلى عدد أفراد الأمن المكلفين بالحراسة والترحيل، لذلك وبعد قرار النائب العام لن يتم ترحيل محمد عبد السلام عازف الأورج، وسيتم اصطحابه إلى نيابة الساحل للطعن على كافة الأحكام القضائية ثم يعود مرة أخري إلى قسم الساحل لإخلاء سبيله.