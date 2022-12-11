«الموسيقيين» تقرر إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام عن العمل

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام، عن العمل لعدم التزامه بالحضور أمام النقابة العامة.

التحقيق في الشكاوي المقدمة ضد محمد عبد السلام

وقالت النقابة في بيان لها: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن محمد عبدالسلام معوض أحمد، عازف أورج، والحاصل على تصريح سنوي، ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوي المقدمة ضده، قررت النقابة وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوي المقدمة ضده ويتم التنبيه على جميع المنشآت والأشخاص بعدم التعامل مع المذكور لحين توفيق أوضاعه مع النقابة وإخطار جميع الجهات المعنية بذلك القرار».

سبب إيقاف عبد السلام

وعلمت «الوطن» من مصادرها داخل النقابة، أن سبب إيقاف عبد السلام، عدم التزامه تجاه متعهدي الحفلات والأفراح بالحضور في حفلاته المتعاقد عليها، وطلبت منه النقابة الحضور ولكنه لم يلتزم فتم إيقافه.

وغرمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، عمر كمال مطرب المهرجانات، 50 ألف جنيه، بعد التحقيق معه، وذلك لغنائه خارج مصر دون أذن من النقابة.