تفاصيل ضبط محمد عبد السلام في كمين بالقاهرة.. صادر ضده 13 حكما قضائيا

حصلت «الوطن» على التفاصيل الكاملة في القبض على محمد عبد السلام عازف الأورج، فى كمين المظلات، أثناء قدومه من محافظة القليوبية - شبرا الخيمة - متجها إلى منطقة الساحل - بمحافظة القاهرة.

وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن عازف الأورج، محمد عبد السلام، كان يستقل سيارته، وأثناء مروره في الكمين، اشتبهت فيه القوة الأمنية الموجودة بالكمين، وعلى الفور استوقف ضباط الكمين السيارة، وبدأ أفراد الكمين في الاستعلام عن رخصة السيارة ورخصة القيادة، وطلب من محمد عبد السلام، بطاقة الرقم القومي، وبدأ في الكشف عليها جنائيا، وتبين أنه صادر ضده 13 حكما قضائيا، وعلى الفور تحفظت القوات على محمد عبد السلام عازف الأورج.

محمد عبد السلام هارب من قضايا تبديد شيكات

على الفور، تم اقتياده إلى قسم شرطة الساحل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاء في محضر الشرطة أن محمد عبد السلام يعمل عازف أورج في حفلات شعبية، كان في طريقه لإحياء إحدى الحفلات، وأثناء مروره في الكمين، وبالكشف عليه جنائيا، تبين صدور بحقه 13 حكما قضائيا غيابيا، وأنها عبارة عن قضايا تبديد شيكات، وتم التحقظ عليه لحين عرضه صباح اليوم، على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن الأحكام.

معرفش عنها حاجة.. كلها أحكام غيابي

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أنه أثناء مواجهة محمد عبد السلام بالأحكام الصادرة ضده قال: «أنا معرفش عنها أي حاجة وكلها أحكام غيابي.. والشيكات دي عبارة عن تعاملات خاصة بالأعمال الفنية».

وأضافت المصادر أن محمد عبد السلام سوف يتم عرضه على عدة الجهات المختصة لإجراء معارضة على الأحكام الصادرة ضده، واتخاذ الإجراءات اللازمة.