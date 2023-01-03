القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام في كمين بالقاهرة

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على عازف الأورج محمد عبد السلام، في كمين المظلات الحدودي بين محافظتي القاهرة والقليوبية، وأن ضبطه جاء استنادًا لأحكام قضائية ظاهرة على جهاز وزارة الداخلية، بموجب الكشف على بطاقة الرقم القومي.

وأضافت المصادر، أنه يتم فحص القضايا المسجلة باسم عازف الأورج، للتأكد من أنها أحكام نهائية أم أنها أول درجة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لاستيفاء الأوراق المتعلقة بتقديم المعارضات على الأحكام الصادرة بحقه، بعد التأكد من عدم وجود تشابه أسماء.