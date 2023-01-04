اليوم.. النطق بالحكم على 3 متهمين سرقوا آخر بالإكراه في حلوان

تنطق محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالحكم على 3 متهمين لاتهامهم بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في منطقة التبين بحلوان.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر أحمد وعضوية المستشارين عصام بكار وصديق رفقى وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

سرقة بالإكراه

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بسرقة دراجة نارية «توك توك» ملك المجني عليه، عن طريق الإكراه الواقع عليه في منطقة التبين بحلوان، وذلك بعد أن طلب منه أحدهم توصيله لأحد الأماكن، وبعد أن استوقفه تقابل مع المتهمين الثاني والثالث وقاموا بدفعه خارج الدراجة خاصته مستخدمين سلاح أبيض «مطواة»، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية سرقته، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض «مطواة»، بدون مسوغ قانوني، وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.