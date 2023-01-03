إصابة لص سقط في «منور» أثناء سرقة شقة سكنية بطنطا

أصيب لص إثر سقوطه في منور عمارة سكنية، أثناء محاولته سرقة شقة في الطابق الرابع، بمدينة طنطا، وتم نقله إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة لص

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بمدينة طنطا، بلاغا من الأهالي يفيد إصابة لص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، بعد سقوطه من الطابق الرابع، أثناء محاولته شقه سكنية، بشارع الحلو.

سقط من الطابق الرابع

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة لص في العقد الثالث من العمر، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، بعد سقوطه من الطابق الرابع، أثناء محاولته سرقة أحدي الشقق السكنية، بشارع القذافي، مع شارع الحلو، بمدينة طنطا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

الرأي القانوني

وقالت المحامية والخبيرة القانونية أسماء زيان، إن المادة رقم 318 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالسجن بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وإذا اقترنت بظرف من ظروف المشدد يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات، كما هو منصوص عليه فى المادة رقم 317.