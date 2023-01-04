«مكافحة الإدمان»: حملة محمد صلاح أحدثت طفرة كبيرة في علاج متعاطي المخدرات

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن نسب التعاطي بين سائقي أتوبيسات المدارس انخفضت من 12% إلى 0.6%، إذ يسعى الصندوق دائما للتوعية وتشجيع المتعاطين للعلاج، والحفاظ على سريتهم ومعلوماتهم الشخصية، مشيدا في الوقت ذاته بدور حملة محمد صلاح في مواجهة تعاطي المخدرات.

الإبلاغ عن سائق المدرسة غير المنضبط

أضاف مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المعروض على شاشة قناة «Ten»، أن من ضمن الخدمات الخط الساخن 16023، الذي يتاح من خلاله اتصال أي ولي أمر يشعر أن سائق المدرسة يرتكب أفعال غير منضبطة.

«أنت أقوى من المخدرات» لمحمد صلاح أحدثت طفرة

أكد عسكر، أن حملة «أنت اقوى من المخدرات» للاعب العالمي محمد صلاح، أحدثت طفرة كبيرة بين المتعاطين للإسراع في العلاج، وكانت الفئة الأكثر من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 35 سنة.

فيلم وثائقي مهم لتوعية الأطفال بالمدارس

أوضح مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن هناك فيلما وثائقيا مهما للغاية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتوعية الأطفال والشباب بحجم المعاناة التي يمر بها المدمن، سيعرض في المدارس قريبا.