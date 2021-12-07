لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تفحص عينات العاملين بتعليم بورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، قامت اليوم، بفحص مفاجئ للعاملين بديوان ‏مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك للكشف عن متعاطى المخدرات بين صفوف العاملين بالديوان.

جاء قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، عقب تصديق الرئيس السيسى على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، حيث سيتم العمل بالقانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره فى يونيو الماضي.‏

سحب عينة بول وتحليلها فورا أولى مراحل الكشف عن المخدرات

وأكد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن أول مرحلة فى الكشف هى سحب العينة من خلال اللجنة الممثلة ‏للصندوق ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى، إذ يجرى سحب عينة بول من الموظف وتحليلها فورا، لافتا إلى أنه فى حالة وجود إشتباه أو ‏أى مؤشر إيجابى، يجرى أخذ العينة وإعادة تحليلها فى معامل وزارة الصحة‎.‎

وقال وكيل الوزارة، إنه فى حالة إيجابية العينة واعتراض الموظف على النتيجة، يبحث التظلم من خلال الطب الشرعى لإعادة التحليل ‏مرة أخرى فى مصلحة الطب الشرعى، لإجراء التحليل النهائى الذى يؤكد بشكل قطعى ثبوت التعاطى من عدمه‎.‎

تفعيل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات 15 ديسمبر الجارى

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أنه سيتم تفعيل قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، بدءا من يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجارى، مشيرا إلى ‏أن القانون يهدف إلى حماية أرواح الأبرياء، وتجنب العواقب الوخيمة للعمل تحت تأثير المخدرات، خاصة فى المؤسسات الحيوية التى ‏تمس حياة المواطنين‎.‎

وأشار إلى أنه جاء تواجد أعضاء لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء، وبتعليمات الدكتور عمرو ‏عثمان، مساعد وزير التضامن، للقيام بالكشف عن متعاطى المخدرات بين العاملين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.‏

وتشكلت اللجنة الصندوق، بعضوية محمد أبو شعيشع من صندوق مكافحة التعاطى والإدمان، وإبراهيم سهرى جاد الله، من الإدارة ‏المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وحسن عيد وعلي الهجرسى ومحمد أبو عطا من وزارة الصحة.‏