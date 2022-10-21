تفاصيل آلية عمل مستشفيات ومراكز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن لعلاج الإدمان يقدم خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان وفى سرية تامة، لافتا إلى أن الخدمات العلاجية تستهدف إنقاذ المدمن ودمجه في حياة جديدة.

توجيه المريض لأقرب مركز علاجي أو مستشفى

وأوضح الصندوق على الموقع الرسمي له، أن الخط الساخن يقوم بتقديم مشورة، بالإضافة إلى أنه يختص بالرد على الاتصالات الهاتفية التي ترد للخط الساخن، التي يجريها المريض أو أحد أقاربه بعد وصول المتعاطي لمرحلة الإدمان التي تستلزم علاجه أو حجزه بإحدى المستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن، حيث يقوم الخط الساخن بتوجيه المريض لأقرب مركز علاجي أو مستشفى قريب لمقر سكنه، حتى يتم معرفة حالته وعلاجه من خلال الفريق المتخصص بالمستشفيات الشريكة مع الصندوق، مشيرا إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية .

آلية العمل بمستشفيات علاج الإدمان

ولفت الصندوق إلى أن طبيعة العمل في المستشفيات والمراكز العلاجية تتم كالتالي:

- أول خطوة هي استقبال الحالات التي تحول من الخط الساخن للصندوق، وذلك بناءً على أسماء مرضى الإدمان، الذين تم تسجيل أسمائهم قبل أن يذهبوا إلى المستشفى.

- يتم اجراء مقابلات من خلال الأخصائي النفسي بالخط الساخن مع المرضى، كما يقوم بملء استمارة الخط الساخن إلى جانب إجراء عدد من مجموعة من الاختبارات والمقاييس النفسية تمهيداً لإعداد تقرير إكلينيكي عن المرضى الجدد.

- يتم عقد جلسة مع الطبيب المعالج، بعد جلسة الأخصائي حيث يقوم بالكشف على المرضى، وعمل جلسات تحفيزية لهم، وكتابة وإعداد تقرير يتضمن تقييم إكلينيكي عن كل حالة.

يقوم كلاً من الطبيب المعالج والأخصائي بمتابعة الحالات وفي نهاية اليوم يتم تحديد المرضى الذين سوف يتم علاجهم بالقسم الداخلي بالمستشفى وفقاً للمعايير المتبعة لاختيارهم بموجب خطاب تحويل صادر من الصندوق.

- يقوم أخصائيو الخط الساخن بالمستشفيات بمتابعة الإجراءات التي يحتاجها المرضى إلى أن يتم الانتهاء من الكشف في العيادات الخارجية أو الحجز الداخلي.