«صحة كفر الشيخ»: نستهدف 525 ألف طفل في حملة التطعيم ضد الشلل

انطلقت، صباح اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة كفر الشيخ، والتي تستمر لمدة 4 أيام، لتطعيم حوالي 525 ألفا و618 طفلاً وطفلة بأنحاء المحافظة.

الحملة مستمرة علي مدار 4 أيام

واستعدت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، في وقت سابق، للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين من المقيمين على أرض المحافظة، من عُمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وتأتي الحملة التي تُنفذها وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بالصحة العامة للأطفال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات

ومن المقرر أن يتم تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، والفرق المتحركة المدربة، بمواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية، ومحطات الأتوبيس، والأسواق، وغيرها، إضافة إلى التطعيم بالمنازل، بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وكيل وزارة الصحة: المستهدف تطعيم 525 ألفاً و618 طفلاً وطفلة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية، حيث أن المستهدف تطعيم 525 ألفاً و618 طفلاً وطفلة على مستوى المحافظة، وتم تشكيل عدد كاف من فرق التطعيم المتحركة والثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وجميعهم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، إضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية.