«صحة كفر الشيخ»: تقديم الخدمات الطبية لـ45 ألفا و78 مواطنا بإدارة بيلا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ أن إدارة بيلا الصحية قدمت الخدمات الطبية والعلاجية، لـ45 ألفا و78 مواطناً، من خلال الوحدات الصحية التابعة لإدارة بيلا الصحية وذلك خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى نوفمبر 2022.

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

العيادات الخارجية قدمت خدماتها لنحو 9457 ألف مواطن

وذكر بيان صادر عن المديرية، أن العيادات الخارجية التابعة لإدارة بيلا الصحية قدمت خدماتها لنحو 9457 ألف مواطن، فيما تردد على عيادات الطوارئ 2140 مواطناً، وأن عيادات الأسنان قد تردد عليها 4720 مواطناً، وعلى عيادات تنظيم الأسرة 4289 مواطنة، وتم عمل 43 حالة سونار، كما استقبل قسم المعامل الطبية 12 ألف و252 مواطن، فيما قد تردد علي عيادات الاخصائي 1793 مواطناً، فيما تردد علي قسم الوقائي 3148 حالة تطعيمات.

متابعة 3832 طفلا

وأضاف البيان، أنه تم متابعة 3832 طفلاً، و971 رعاية طفل، فيما تردد على الوحدات الصحية 1028 سيدة حمل متردد، و493 سيدة حمل جدد، وعلي قسم العلاج الطبيعي بعيادات الإدارة 462 حالة، كما تم تسجيل حالات المواليد الجدد وقد بلغ عددها 383 حالة، وحالات الوفيات 67 طفلاً.

مدير عام إدارة بيلا الصحية: نحرص على تدريب الأطقم الطبية

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهي الجزار، مدير عام الإدارة الصحية ببيلا، غن الإدارة الصحية تحرص على تدريب الأطقم الطبية، حيث تم تدريبهم على عدة مجالات متخصصة ومنها: «حقوق المرضى، ومكافحة العدوى، وأساسيات الجودة»، بالإضافة إلى مشاركة الإدارة في مبادرات رئيس الجمهورية، متقدمة بخالص الشكر إلي جميع العاملين بالوحدات الصحية وإشراف الإدارة لجهودهم في تقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأوضح الدكتور سامح غزال، مدير الرعاية الأساسية ومسؤول المبادرات الرئاسية بإدارة بيلا الصحية، إنه تم استحداث عدداً من الأجهزة الطبية للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الإدارة الصحية تتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرضى المترديين على الوحدات، وذلك بهدف الحفاظ على مكتساب الدولة في التصدي لجائحة فيروس «كورونا».