ملابس محتشمة ارتدتها «جورجينا» في الدول العربية.. بينها «القفطان المغربي»

خطفت عاضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيزن، الأنظار في أثناء ظهورها باستاد «مرسول بارك» أمس، بالسعودية، إذ ظهرت في إطلالة محتشمة مرتدية عباءة سوداء، احتراماً للثقافة العربية، وهو ما لم يتوقعه منها الجمهور الذي اعتاد على رؤيتها بملابس غربية متحررة.

جورجينا ترتدي القفطان المغربي

ولم تكن تلك المرة الأولى، التي ترتدي فيها جورجينا الزي الشرقي وبالتحديد العباءة والحجاب، فعندما فاز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب لعام 2018 وجائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور في حفل جوائز «جلوب سوكر» الذي أقيم في دبي، ظهرت معه جورجينا بملابس محتشمة بارتدائها قفطان مغربي وحجاب، وتحدث حينها بالعربية إذ شكرت دبي على حسن الضيافة والترحاب.

جورجينا تظهر بحجاب فى أحد دور العبادة

وفي وقت سابق، نشرت «جورجينا» صورة لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام بفستان أسود وغطاء رأس، كما نشرت صورة أخرى لها وهي في إحدى دور العبادة بفستان ضيف مفتوح من الخلف وحجاب رأس.

وارتبطت جورجينا عارضة الأزياء الإسبانية، بكريستانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في نهاية 2016 وأنجبت منه في نوفمبر 2017 مولودها الأول والرابع لرونالدو، ووصلت جورجينا الأراضي السعودية رونالدو وأطفالهما أمس، وذلك في إطار عقد «الدون» لبدء اللعب لنادي النصر السعودي، وظهرت بإطلالة باهظة الثمن في رحلة الطيران إلى السعودية، إذ ارتدت عقدًا من الألماظ الحر 28 قيراطًا سعره 79 ألف دولار أي يعادل نحو مليوني جنيه، وحقيبة يد من ماركة بيريكن هيربس من جلد التمساح قيمتها 40 ألف يورو أي ما يعادل مليون جنيه مصري.