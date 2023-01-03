إطلالة مختلفة لـ«جورجينا» في الرياض.. العباءة السوداء تصدرت المشهد

إطلالة جورجينا رودريجرز، عارضة الأزياء الشهيرة، وشريكة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، في حفل تقديم «الدون»، مهاجم نادي النصر الجديد،‬ باستاد «‫مرسول بارك»‬ بالرياض، جذبت الجمهور العربي خلال ظهورها الأول بالسعودية، حيث ارتدت عباءة سوداء احتراما للثقافة العربية والدولة التي انتقلت لها حديثا.

احترام ثقافة المملكة

وتميزت إطلالة جورجينا بالبساطة والاحتشام بما يوحي باحترام ثقافة المملكة السعودية العربية التي انتقل صديقها رونالدو للعيش فيه واللعب لأحد أنديتها، إذا ارتدت عباءة سوداء مفتوحة على هاي كول أسود وبنطلون جينز وحقيبة يد من جلد التمساح لونها «أورجواني»، على غير عادتها من الملابس التي كانت ترتديها في وقت سابق.

وصول رنالدو وجورجينا السعودية

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، وصلت جورجينا رودريجرز الأراضي السعودية مع كرستيانو رونالدو وأطفالهما، وذلك لبدء اللعب لصالح نادي النصر السعودي، والذي نجح في إبرام صفقة مع كريستيانو رونالدو، وظهرت بإطلالة باهظة الثمن في رحلة الطيران إلى السعودية، إذ ارتدت عقدًا من الألماظ الحر 28 قيراطا سعره 79 ألف دولار أي يعادل 2 مليون جنيه، وحقيبة يد من ماركة بيريكن هيربس من جلد التمساح قيمتها 40 ألف يورو أي ما يعادل مليون جنيه مصري.