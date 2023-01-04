«البرلماني العربي» يناقش تشكيل رؤية موحدة تجاه القضايا المشتركة

في ضوء تولي الشعبة البرلمانية البحرينية رئاسة الاتحاد البرلماني العربي أناب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري لرئاسة الاجتماعات، الذي بدوره أناب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب المصري لرئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والاجتماعات ذات الصلة، والتي تُعقد في القاهرة من اليوم الأربعاء 4 يناير وحتى السبت 7 يناير 2023.

استعراض جملة من مشاريع القوانين الاسترشادية

ومن المقرر خلال الاجتماعات أن يتم مناقشة عدة أمور إجرائية وموضوعية خاصة بعمل الاتحاد البرلماني العربي تعزيزاً للعمل البرلماني العربي المشترك، كما سيتم خلال الاجتماعات استعراض جملة من مشاريع القوانين الاسترشادية تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لبلورة رؤية برلمانية عربية مشتركة تجاه تلك القضايا.

جدير بالذكر، أن الاتحاد البرلماني العربي هو منظمة برلمانية عربية تتألف من برلمانيين يمثلون البرلمانات العربية «المجالس النيابية ومجالس الشورى».

ويضم الاتحاد حالياً في عضويته اثنتين وعشرين شعبة برلمانية تمثل البرلمانات العربية، ويعمل الاتحاد البرلماني العربي على تحقيق جُملة من الأهداف أبرزها تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية، وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس النيابية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية.