النيابة التونسية تفتح تحقيقا ضد برلمانيين بتهمة التأمر على أمن الدولة

أعلنت النيابة العامة التونسية، فتح تحقيقا ضد برلمانيين، بتهمة التأمر على أمن الدولة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت سلطات مكافحة الإرهاب في تونس، بدأت في وقت سابق، التحقيق مع نواب في «مجلس نواب الشعب» المنحل، حول مشاركتهم في جلسة افتراضية لـ البرلمان.

الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب تستمع إلى 6 نواب بينهم «الغنوشي»

كانت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب في ثكنة بوشوشة بـ تونس العاصمة، استمعت في 1 أبريل الجاري، في قضية التآمر على أمن الدولة، إلى 6 نواب، من بينهم رئيس مجلس «نواب الشعب» المنحل راشد الغنوشي، بتهمة محاولة الانقلاب.

وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أن النيابة العامة بالمحكمة، تولت أمس الأول الخميس، فتح تحقيق ضد كل المشمولين في قضية التآمر على أمن الدولة، المنسوبة إلى عدد من النواب، وفقا لما ذكرته إذاعة «شمس إف ام» التونسية.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، انتقد خلال لقاء مع وزيرة عدل البلاد ليلى جفال، أمس، عدم تحرك النيابة العمومية أمام ما وصفها بـ محاولة الانقلاب.

الرئيس التونسي: ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة

أكد سعيد، خلال اللقاء، على أن يكون القضاء في تونس مستقلا وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، واشار الرئيس التونسي، إلى أنه تم تغيير تركيبة «المجلس الأعلى للقضاء» حفاظا على القضاء وعلى استقلاليته، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأعرب عن أسفه حول ما يراه بعض القضاة هو اغتيال للعدالة، وتساءل الرئيس التونسي: «هل هذا قضاء أو اغتيال للعدل؟»، كما أعرب عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب «مجلس نواب الشعب» المنحل تأسيس «برلمان المهجر» في فرنسا.