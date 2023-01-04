أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة

في إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وباقي الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، وقع اللواء أح أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، بروتوكول تعاون مع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

ويهدف البروتوكول إلى دعم أواصر التعاون البناء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة في الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية، وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وكذا عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة.

كما يتضمن البروتوكول استضافة قيادات ومستشاري الأكاديمية؛ لعقد لقاءات مفتوحة بجامعة المنصورة الجديدة، وكذا إتاحة قاعدة المعلومات ومحتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التي تهم الباحثين من الجانبين.