إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى ربع نقل، في نطاق مركز منفلوط في محافظة أسيوط، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في الجسم، ونقلوا جميعا إلى مستشفيات أسيوط، لتلقي العلاج.

تصادم ملاكي وربع نقل

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في أسيوط، ووجود مصابين.

نقل المصابون للمستشفى وإزالة آثار الحادث

انتقلت على الفور لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة القوصية، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في أسيوط، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث وتيسير حركة المرور.